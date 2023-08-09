У білій мереживній сукні Dolce & Gabbana: мати Кім Кардашян заскочили папараці в Італії

Вона з ніг до голови була одягнена в італійський бренд.

Мама сестер Кардашян-Дженнер – 67-річна Кріс – зараз проводить час в Італії. Жінка вже кілька разів потрапляла під приціл місцевих папарацци зі своїм бойфрендом – 42-річним Корі Гемблом.

Прилетіла Кріс до Італії просто для відпочинку чи готує чергову співпрацю з брендом Dolce & Gabbana покищо невідомо, але з італійським модельєром Доменіко Дольче – одним із засновників Dolce & Gabbana – її також бачать регулярно. Жінка навіть проводила час на його віллі.

Також їх сфотографували на невеликій прогулянці в Портофіно. Зірка знову йшла з Доменіко за руку з ніг до голови, одягнена в речі від його бренду. Зокрема на Кріс була біла мереживна сукня з рукавами флаттер та рюшею на спідниці. Образ вона доповнила сандалями та сонцезахисними окулярами. Доменіко традиційно був одягнений у свій бренд — на ньому був костюм у піжамному стилі, бабуші та окуляри для зору. Що стосується Корі, то він віддав перевагу просто лляним штанам та білій футболці.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з італійським Модним домом Dolce&Gabbana сім'я вже співпрацює давно. Бренд навіть покривав весілля Кортні Кардашян, а також випустив спільну колекцію з Кім.

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