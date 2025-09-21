ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
35
1 хв

У білій мереживній мінісукні і слінгбеках: Лотті Мосс на фешнпоказі у Лондоні

27-річна модель, зірка OnlyFans і зведена сестра Кейт Мосс у пікантному образі з’явилася на Тижні моди у Лондоні.

Аліна Онопа
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс відвідала показ корейського бренду Yuhan Wang, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Для своєї появи модель обрала вбрання з нової колекції цього бренду, яка присвячена авіаторкам. На Лотті була біла прозора мереживна мінісукня з високою горловиною, американською проймою і спідницею фасону «тюльпан».

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лук вона доповнила пудровим тканинним поясом, який зав’язала на бант, білими мереживними слінгбеками зі шнурками-бантиками і милою мереживною сумкою-торбинкою, прикрашеною вишивкою з перлин.

Мосс зробила хвилясте укладання, макіяж із акцентом на очах і бордовий манікюр. Вуха модель прикрасила перлинними сережками-пусетами, а на руках були каблучки.

Нагадаємо, Лотті Мосс похизувалася гламурним пляжним аутфітом.

