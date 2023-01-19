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У білій міні та з сумкою Dior: "Міс Швецію-1993" - Вікторію Сільвстедт - заскочили на пляжі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1448
Час на прочитання
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У білій міні та з сумкою Dior: "Міс Швецію-1993" - Вікторію Сільвстедт - заскочили на пляжі

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

48-річну шведську модель та акторку Вікторію Сільвстедт зазнімкували папараці на пляжі в Маямі-Біч у Флориді.

"Міс Швеція-1993" одягла білу мінісукню на бретельках з квітковою аплікацією, а в руках несла велику сумку від Christian Dior. По піску Вікторія йшла босоніж.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images
Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Свій пляжний лук дівчина доповнила кількома золотими браслетами та годинником на зап'ясті. А також розпустила довге волосся і зробила легкий макіяж очей та губ.

Також Вікторія позувала вже сидячи на лежаку. Зірка знала, що її знімають папараці.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images
Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1448
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