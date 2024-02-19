У білій мініспідниці та жакеті: стильна Крістен Стюарт на кінофестивалі Берлінале

Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку Берлінського кінофестивалю. 33-річна акторка прийшла на показ німецького фільму "Вмираюча".
Перед камерами фотографів Крістен з'явилася в красивому білому образі, одягнувши короткий жакет Chanel без коміра із золотими ґудзиками, з яких вона залишила останні два розстебнутими та продемонструвала свій живіт.
Жакет Chanel у класичному стилі поєднала із короткою білою спідницею та з довгою прозорою, яка доходила до колін. Образ вона завершила білими панчохами, що переливаються, чорними босоніжками з ремінцями, зробила димчастий макіяж очей і нюдовою помадою нафарбувала губи.
Фільм "Вмираюча" розповідає про літню жінку, яка набуває свободи після багатьох років життя зі своїм чоловіком, який любить усе контролювати, коли його поміщають у притулок. Вийшовши з-під його влади, вона виявляє, що всі її тепер уже дорослі діти мають свої проблеми.
Нагадаємо, раніше на кінофестивалі Берлінале Крістен Стюарт відвідала фолоколол фільму "Любовна брехня, що спливає кров'ю" режисерки Роуз Гласс. Того разу на публіці Крістен з'явилася в крихітному сірому бюстгальтері, який підкреслював її підтягнутий живіт та декольте.
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