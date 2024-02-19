У білій мініспідниці та жакеті: стильна Крістен Стюарт на кінофестивалі Берлінале

Перед камерами фотографів Крістен з'явилася в красивому білому образі, одягнувши короткий жакет Chanel без коміра із золотими ґудзиками, з яких вона залишила останні два розстебнутими та продемонструвала свій живіт.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Жакет Chanel у класичному стилі поєднала із короткою білою спідницею та з довгою прозорою, яка доходила до колін. Образ вона завершила білими панчохами, що переливаються, чорними босоніжками з ремінцями, зробила димчастий макіяж очей і нюдовою помадою нафарбувала губи.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Фільм "Вмираюча" розповідає про літню жінку, яка набуває свободи після багатьох років життя зі своїм чоловіком, який любить усе контролювати, коли його поміщають у притулок. Вийшовши з-під його влади, вона виявляє, що всі її тепер уже дорослі діти мають свої проблеми.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше на кінофестивалі Берлінале Крістен Стюарт відвідала фолоколол фільму "Любовна брехня, що спливає кров'ю" режисерки Роуз Гласс. Того разу на публіці Крістен з'явилася в крихітному сірому бюстгальтері, який підкреслював її підтягнутий живіт та декольте.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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