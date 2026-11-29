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- Шоу-бізнес
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У білій мініспідниці і на високих підборах: зірка реаліті похизувалася стрункими ногами у Лос-Анджелесі
Емма Ернан вийшла в світ у гламурному образі total white.
Американська зірка реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан потрапила до об’єктивів папараці на вулиці у Лос-Анджелесі.
На Еммі був обтислий трикотажний топ із довгими рукавами та глибоким V-подібним декольте, яке прикрашав об’ємний пухнастий хутряний комір. Його вона скомбінувала з білою мініспідницею з високим посадженням і кишенями, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Ернан доповнила білими босоніжками на масивній платформі, високих підборах і з тонкими ремінцями на щиколотках. У руці зірка несла елегантну стьобану сумку Chanel із короткою ручкою та золотистою фурнітурою.
В Емми була гарна зачіска з локонами, макіяж з бежевою помадою і перламутровий ніжний манікюр. На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри у білій оправі, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Емма Ернан у спортивному топі й велосипедках кольору вершкового масла продемонструвала струнку фігуру під час прогулянки.