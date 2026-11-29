Емма Ернан / © Getty Images

Реклама

Американська зірка реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан потрапила до об’єктивів папараці на вулиці у Лос-Анджелесі.

На Еммі був обтислий трикотажний топ із довгими рукавами та глибоким V-подібним декольте, яке прикрашав об’ємний пухнастий хутряний комір. Його вона скомбінувала з білою мініспідницею з високим посадженням і кишенями, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Реклама

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Ернан доповнила білими босоніжками на масивній платформі, високих підборах і з тонкими ремінцями на щиколотках. У руці зірка несла елегантну стьобану сумку Chanel із короткою ручкою та золотистою фурнітурою.

Реклама

В Емми була гарна зачіска з локонами, макіяж з бежевою помадою і перламутровий ніжний манікюр. На обличчя вона одягла сонцезахисні окуляри у білій оправі, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Емма Ернан у спортивному топі й велосипедках кольору вершкового масла продемонструвала струнку фігуру під час прогулянки.

Новини партнерів