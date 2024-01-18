У білій мінісукні і без бюстгальтера: канадська модель блиснула стрункими ногами на вулицях Лос-Анджелеса

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила канадська модель Ніколь Вільямс Інгліш.

Дівчина мала стильний вигляд. На ній була біла коротка сукня в рубчик і на тонких бретельках, під яку вона не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ніколь.

Ніколь Вільямс Інгліш / Фото: Getty Images

Зверху модель одягла класичний бежевий тренч і взула бежеві шкіряні чоботи на стійких підборах.

Інгліш розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на рожевих рум'янах, прикрасила вуха екстравагантними сережками, шию – перлинним намистом із золотою підвіскою, товстим золотим ланцюжком із хрестом та двома делікатними ланцюжками. У руці вона несла чорну сумку.

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