У білій мінісукні і без бюстгальтера: канадська модель блиснула стрункими ногами на вулицях Лос-Анджелеса

Ніколь Вільямс Інгліш вийшла на прогулянку у стильному аутфіті.
До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила канадська модель Ніколь Вільямс Інгліш.
Дівчина мала стильний вигляд. На ній була біла коротка сукня в рубчик і на тонких бретельках, під яку вона не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ніколь.
Зверху модель одягла класичний бежевий тренч і взула бежеві шкіряні чоботи на стійких підборах.
Інгліш розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на рожевих рум'янах, прикрасила вуха екстравагантними сережками, шию – перлинним намистом із золотою підвіскою, товстим золотим ланцюжком із хрестом та двома делікатними ланцюжками. У руці вона несла чорну сумку.
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