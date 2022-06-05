У білій мінісукні і кедах: Надя Дорофєєва показала підписникам нові знімки

DOROFEEVA закликала фоловерів послухати, хто не ще не чув, її дуетну пісню на вірш Тараса Шевченка.

Надя Дорофєєва потішила своїх підписників в Instagram новими світлинами. На них артистка постала у стильному образі.

Надя одягнена у коротку білу сукню, зверху якої одягла на одному знімку персикове худі. Лук вона доповнила чорно-білими кедами.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

"1-а, коли ви ще не послухали пісню "Думи" і не подивилися відео на YouTube. 2-га, після ваших прослуховувань та переглядів", - підписала знімки артистка.

Нагадаємо, днями DOROFEEVA і Артем Пивоваров презентували чуттєву композицію на вірш Тараса Шевченка "Думи мої, думи мої" (1840), який і донині є актуальним. Трек був створений у межах авторського проєкту Артема "Твої вірші, мої ноти". Рядки пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі.

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