ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У білій мінісукні і кросівках: нідерландська модель у кокетливому луку пограла у гольф

Лаура Селія показала, як провела свій вихідний.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки зі свого вихідного дня. Дівчина вирішила активно відпочити і пограти у гольф.

Лаура Селія

Лаура Селія

Для такого заняття вона обрала кокетливий образ. На білявці була біла мінісукня приталеного силуету і на тонких бретельках, яка підкреслила її підтягнуте тіло і стрункі ноги. Аутфіт вона доповнила кросівками.

Лаура Селія

Лаура Селія

Селія зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, французький манікюр, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у блакитній мінісукні з мереживом повечеряла у ресторані.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie