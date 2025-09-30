- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій мінісукні і кросівках: нідерландська модель у кокетливому луку пограла у гольф
Лаура Селія показала, як провела свій вихідний.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки зі свого вихідного дня. Дівчина вирішила активно відпочити і пограти у гольф.
Для такого заняття вона обрала кокетливий образ. На білявці була біла мінісукня приталеного силуету і на тонких бретельках, яка підкреслила її підтягнуте тіло і стрункі ноги. Аутфіт вона доповнила кросівками.
Селія зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, французький манікюр, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими браслетами і каблучками.
