У білій мінісукні і кросівках: нідерландська модель у кокетливому луку пограла у гольф

Лаура Селія

Реклама

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки зі свого вихідного дня. Дівчина вирішила активно відпочити і пограти у гольф.

Лаура Селія

Для такого заняття вона обрала кокетливий образ. На білявці була біла мінісукня приталеного силуету і на тонких бретельках, яка підкреслила її підтягнуте тіло і стрункі ноги. Аутфіт вона доповнила кросівками.

Лаура Селія

Селія зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, французький манікюр, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Реклама

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у блакитній мінісукні з мереживом повечеряла у ресторані.