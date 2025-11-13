У білій мінісукні і мюлях на шпильках: Аня Тейлор-Джой у кокетливому образі позувала на івенті

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Реклама

Аня Тейлор-Джой стала гостею заходу ювелірного бренду Tiffany & Co., що відбувся у The Landmark у Нью-Йорку.

Акторка з’явилася на івенті у кокетливому образі. На ній була цікава біла рельєфна мінісукня з драпуванням, асиметричним верхом і галтером-коміром із прикрасою. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аутфіт Тейлор-Джой доповнила білими мюлями на високих шпильках. Зірка зібрала волосся у гладкий високий пучок, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і довгий манікюр із декором. Лук Аня завершила гарними прикрасами Tiffany & Co..

Реклама

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у кейпі з принтом "гусяча лапка" відвідала показ Dior у Парижі.