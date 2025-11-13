- Дата публікації
У білій мінісукні і мюлях на шпильках: Аня Тейлор-Джой у кокетливому образі позувала на івенті
29-річна акторка коротким вбранням підкреслила струнку фігуру.
Аня Тейлор-Джой стала гостею заходу ювелірного бренду Tiffany & Co., що відбувся у The Landmark у Нью-Йорку.
Акторка з’явилася на івенті у кокетливому образі. На ній була цікава біла рельєфна мінісукня з драпуванням, асиметричним верхом і галтером-коміром із прикрасою. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Тейлор-Джой доповнила білими мюлями на високих шпильках. Зірка зібрала волосся у гладкий високий пучок, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і довгий манікюр із декором. Лук Аня завершила гарними прикрасами Tiffany & Co..
Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у кейпі з принтом "гусяча лапка" відвідала показ Dior у Парижі.