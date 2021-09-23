У білій мінісукні і з рожевим волоссям: співачка Uliana Royce динамічно станцювала на даху у кліпі

У білій мінісукні і з рожевим волоссям: співачка Uliana Royce динамічно станцювала на даху у кліпі

Артистка випустила відеороботу на сингл "Покахала".

Співачка і блогерка Uliana Royce презентувала кліп на трек "Покохала". Режисером відео став Олексій Бондар, а хореографом – Дмитро Присташ. Автор слів і музики – співак Артем Пивоваров.

Uliana Royce/Пресслужба

""Покохала" – це симбіоз української і азіатської культур, доповнені музичною спадщиною американських R'n'B мелодій, який створює унікальну еклектику пісні. Осінь – це ностальгія. Якщо і сумувати, то тільки по коханню. Цей трек – зізнання у коханні від Uliana Royce!" – сказала співачка.

Uliana Royce/Пресслужба

У новій відеороботі артистка постала в ефектному образі. На ній була біла мінісукня, прикрашена квітами, з широкими рукавами, білі панчохи та білі босоніжки на грубій підошві та підборах. Рожеве довге волосся та ніжний макіяж з акцентом на очах завершили аутфіт Royce.

Uliana Royce/Пресслужба

Артистка разом із дівчатами у білих луках та чорних перуках динамічно станцювала на даху будівлі.

Uliana Royce/Пресслужба

Нагадаємо, 22 жовтня Uliana Royce виступить зі своїм першим сольним концертом у Києві в Atlas.

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