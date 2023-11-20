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У білій мінісукні і з розкішною зачіскою: Мерая Кері з'явилася на Billboard Music Awards в образі сніжинки

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У білій мінісукні і з розкішною зачіскою: Мерая Кері з'явилася на Billboard Music Awards в образі сніжинки

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Королева Різдва сяяла на музичній церемонії.

У США відбулася церемонія вручення нагород Billboard Music Awards і цього року серед артистів, які вийшли на червону доріжку, була суперзірка Мерая Кері. На церемонії вона здобула нагороду за "досягнення в чартах".

54-річна Мерая одягла повністю біле вбрання сніжинки, яке включало мінісукню з рукавами. Манжети сукні були прикрашені хутром, поділ сріблястим камінням, а спереду на ній була блискавка, яку зірка розстебнула, підкресливши декольте.

Також Мерая одягла білі колготки, чоботи на підборах та завершила образ сонцезахисними окулярами від Chanel та прикрасами з діамантами.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

У цьому ж образі Кері виступила на заході, виконавши свій легендарний хіт All I Want For Christmas Is You, який зробив з неї королеву Різдва.

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Дата публікації
Перегляди
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