У білій мінісукні і з розкішною зачіскою: Мерая Кері з'явилася на Billboard Music Awards в образі сніжинки

Королева Різдва сяяла на музичній церемонії.
У США відбулася церемонія вручення нагород Billboard Music Awards і цього року серед артистів, які вийшли на червону доріжку, була суперзірка Мерая Кері. На церемонії вона здобула нагороду за "досягнення в чартах".
54-річна Мерая одягла повністю біле вбрання сніжинки, яке включало мінісукню з рукавами. Манжети сукні були прикрашені хутром, поділ сріблястим камінням, а спереду на ній була блискавка, яку зірка розстебнула, підкресливши декольте.
Також Мерая одягла білі колготки, чоботи на підборах та завершила образ сонцезахисними окулярами від Chanel та прикрасами з діамантами.
У цьому ж образі Кері виступила на заході, виконавши свій легендарний хіт All I Want For Christmas Is You, який зробив з неї королеву Різдва.
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