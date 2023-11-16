У білій мінісукні та куртці з деніму: стильну Гайді Клум сфотографували папараці

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум потрапила під приціл фотографів дорогою на роботи — знімання талант-шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent) у Пасадені. Цього разу на 50-річній знаменитості було мінівбрання білого кольору — обтисла сукня, яку вона поєднала зі світло-блакитною курткою від Isabel Marant з деніму.

На куртці Гайді було багато кишень і вона була трохи довшою її сукні. Доповнила вона свій аутфіт великою білою сумкою від Louis Vuitton та ботфортами-панчохами, теж білого кольору.

На очах суперзірки було сонцезахисні окуляри. Також вона розпустила і уклала волосся та зробила свій улюблений червоний манікюр.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно знаменитість з'явилася на гламурному благодійному заході Baby2Baby у чорній сукні від української модельєрки Лесі Верлінг'єрі.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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