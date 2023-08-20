У білій мінісукні та в солом'яному капелюсі: Сара Сампайо прогулялася Римом

Модель поділилася ще кількома знімками та показала, як з'їздила до Риму. Судячи з фото (хоча Сара опублікувала лише кадри ніг), у відпустці вона перебуває зі своєю коханою людиною, ім'я якої не розкриває.

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Під час прогулянки Римом Сампайо була одягнена в короткий білий сарафан з мереживною вставкою на грудях, до якого підібрала бежеві сандалії. На голові дівчина мала солом'яний капелюх, а на обличчі чорні окуляри від сонця. Волосся розпущене, у вухах виблискували золоті сережки, а на плечі висіла маленька блакитна сумка на короткій ручці.

"Усі дороги ведуть до Риму", — підписала фото Сара.

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Також модель опублікувала інші фотографії зі своєї подорожі до Італії. І вихвалялася, як стрибнула з яхти в червоному бікіні.

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