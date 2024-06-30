У білій мінісукні з мереживом: американська модель блиснула сосками на вулицях міста

Прія Джейн у пікантному луку вийшла на прогулянку.
Американська модель і власниця молодого бренду Naked Lynx – Прія Джейн – потрапила під приціл папараці під час прогулянки Нью-Йорком.
Вона обрала для свого виходу легку літню білу мінісукню на тонких бретельках з мереживом і рюшами на подолі, яка підкреслила її стрункі ноги. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Лук Джейн доповнила білими мюлями на шпильках від Prada і рожевою сумочкою. Вона зробила кучеряве укладання, ніжний макіяж, молочний манікюр, червоний педикюр, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-цвяшками, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.
Нагадаємо, раніше Прія Джейн на прем'єрі біографічного драматичного фільму Spinning Gold у Лос-Анджелесі постала в атласній сукні золотисто-мідного кольору на бретельках у білизняному стилі.
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