У білій мінісукні з мереживом: британська модель похизувалася сексуальними грудьми

Меган Бартон Генсон продемонструвала спокусливий лук.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон виклала в Instagram знімки свого спокусливого образу.
Красуня приміряла білу корсетну мінісукню з мереживом із сексуальним декольте, яке підкреслило її пишний бюст.
Довжина міні також підкреслила стрункі ноги Меган.
Аутфіт вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і з ремінцями.
Білявка зробила гарну зачіску з локонами і вечірній макіяж. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, на шиї – ланцюжки з підвісками, а на руках – браслети і годинник.
Нагадаємо, а інша зірка "Острова кохання" Арабелла Чі продемонструвала сексуальну фігуру у чорному бікіні.
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