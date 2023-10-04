У білій мінісукні з мереживом: британська модель похизувалася сексуальними грудьми

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон виклала в Instagram знімки свого спокусливого образу.

Красуня приміряла білу корсетну мінісукню з мереживом із сексуальним декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Довжина міні також підкреслила стрункі ноги Меган.

Аутфіт вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і з ремінцями.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Білявка зробила гарну зачіску з локонами і вечірній макіяж. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, на шиї – ланцюжки з підвісками, а на руках – браслети і годинник.

Нагадаємо, а інша зірка "Острова кохання" Арабелла Чі продемонструвала сексуальну фігуру у чорному бікіні.

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