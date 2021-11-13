У білій мінісукні з оголеними плечима: зваблива "Холостячка" Злата Огнєвіч прикрасила ялинку

Співачка сходила на побачення, на якому для неї створили новорічну атмосферу.

У дев'ятому випуску романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" головна героїня Злата Огнєвіч ходила на побачення з кожним учасником, щоб дізнатися краще про їхнє життя.

Так Андрій Хветкевич вирішив для Злати влітку організувати справжню зимову атмосферу та святкування Нового року, адже артистка у цей період завжди працює на корпоративах, тому їй не вдається наповну відчути новорічне свято.

Спочатку Андрій та Злата покаталися на ковзанах. Після цього чоловік підготував романтичну вечерю, перед якою вони разом прикрашали ялинку іграшками, гірляндами та грошима.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Вони навіть загадали бажання, як це за традицією роблять всі, коли зустрічають Новий рік.

На цьому побаченні Огнєвіч постала у звабливому аутфіті. На ній була біла мінісукня з опущеною лінією плечей та довгими рукавами.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Оголені плечі та пікантне декольте мали сексуальний вигляд. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру та ноги співачки.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Сукню зірка поєднала зі сріблястими босоніжками. Волосся їй гарно уклали і зробили макіяж із світло-мідними тінями. Образ Злата доповнила делікатним ланцюжком та довгими сережками.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Нагадаємо, а на побаченні з Максимом Тарапатою Огнєвіч з'явилася у рожевій сорочці, зав'язаній на талії, та спідниці з розрізом.

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