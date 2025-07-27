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- Шоу-бізнес
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У білій мінісукні з рюшами: Наталка Денисенко у кокетливому луку продемонструвала стрункі ноги на заході
Акторка прийшла привітати Анну Трінчер із прем’єрою її нової пісні.
Наталка Денисенко відвідала закриту презентацію нової пісні «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.
Акторка з’явилася на івенті у кокетливому образі. На ній була біла обтисла мінісукня без бретельок і з рюшами на подолі. Вбрання ідеально підкреслило підтягнуту фігуру і стрункі ноги Наталки.
Аутфіт зірка доповнила білими гостроносими туфлями з прозорими вставками і сумочкою на ланцюжку. Денисенко зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. Шию вона прикрасила перлинним чокером із логотипом Chanel і золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді серця, а руки — браслетом і каблучками.
Нагадаємо, прем’єру пісні Анни Трінчер відвідали її зіркові друзі та інфлюенсери. Як відбувся захід, читайте у нашому матеріалі.