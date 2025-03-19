У білій мінісукні з торочкою: Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді

Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді. На урочисту церемонію відкриття перед театром El Capitan акторку прийшла підтримати її сім'я: чоловік – бізнесмен Ярон Версано та їхні четверо доньок – Альма, Мая, Даніелла та Орі.

Галь Гадот із чоловіком і доньками / Фото: Associated Press

Галь Гадот / Фото: Associated Press

На події Галь з'явилася у цікавій білій мінісукні з торочкою, яку скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами, зав'язками і на шпильках. Гадот зібрала волосся у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки – каблучками з діамантами.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в український прокат 20 березня виййде фільм "Білосніжка", який є музичною кіноадаптацією класичного стрічки 1937 року. Галь Гадот зіграла у ньому Злу Королеву.

Читайте також: