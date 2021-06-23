У білій оверсайз сорочці і мінісукні: стильну Ірину Шейк сфотографували в Нью-Йорку

Літній образ Ірини був досить простим, але стильним і добре продуманим.

35-річну супермодель Ірину Шейк сфотографували в Сохо, коли вона прямувала до дитячого садка, щоб забрати свою дочку Лею. Вона вибрала для виходу білу оверсайз сорочку і чорну мінісукню із зав'язками на стегнах, яка добре відтіняла розкішну бронзову засмагу знаменитості.

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Останнім часом Ірина велика шанувальниця бренду Burberry і часто з'являється не лише в речах від цієї марки, але і з аксесуарами. Тому у свій новий аутфіт теж вирішила додати сумку від цієї марки на масивному ланцюжку і з монограмою. Також з аксесуарів вона вирішила одягти улюблений ланцюжок від Tiffany & Co., сонцезахисні окуляри і, що цікаво, сережки Шейк одягла різні.

Ірина Шейк / Getty Images

Нагадаємо, що останнім часом за моделлю дуже пильно стежать фотографи, адже ходять чутки, що вона зустрічається з колишнім чоловіком Кім Кардашян Каньє Вестом. Пару вже помічали разом на відпочинку в Парижі, але поки що вони свої стосунки ніяк не коментують. На тлі цих чуток модель продовжує вести звичайне життя і спілкуватися з батьком своєї дочки Бредлі Купером.

Ірина Шейк і Бредлі Купер / Getty Images

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Ірина Шейк на прогулянках з дочкою Леєю (17 фото)

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