У білій пікантній сукні та лубутенах: Міла Куніс сяяла на прем'єрі фільму

Міла Куніс та Майкл Кітон відвідали прем'єру свого майбутнього фільму "Гудрич".
Майкл грає головну роль нещодавно розлученого Енді, якому важко виховувати своїх маленьких близнюків насамоті і він звертається за допомогою до своєї вагітної дочки Грейс, яку грає Міла.
Зведені разом обставинами, Енді та Грейс починають відновлювати свої стосунки після того, як він був її батьком, який практично не дбав про неї у дитинстві.
41-річна Міла Куніс з'явилася на прем'єрі в асиметричній білій сукні з високим розрізом від Brandon Maxwell із колекції осінь-зима 2024, доповнивши вбрання лакованими туфлями-човниками винного кольору від Christian Louboutin.
Куніс зібрала волосся в пучок, зробила виразний макіяж очей зі стрілками та димчастими тінями, а також одягла сережки-висячки та каблучку на палець.
Мілу давно не бачили на публіці, мабуть тому, що акторка була зайнята зніманням у новому фільмі.
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