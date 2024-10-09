У білій пікантній сукні та лубутенах: Міла Куніс сяяла на прем'єрі фільму

Майкл грає головну роль нещодавно розлученого Енді, якому важко виховувати своїх маленьких близнюків насамоті і він звертається за допомогою до своєї вагітної дочки Грейс, яку грає Міла.

Міла Куніс та Майкл Кітон / Фото: Associated Press

Зведені разом обставинами, Енді та Грейс починають відновлювати свої стосунки після того, як він був її батьком, який практично не дбав про неї у дитинстві.

41-річна Міла Куніс з'явилася на прем'єрі в асиметричній білій сукні з високим розрізом від Brandon Maxwell із колекції осінь-зима 2024, доповнивши вбрання лакованими туфлями-човниками винного кольору від Christian Louboutin.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

Куніс зібрала волосся в пучок, зробила виразний макіяж очей зі стрілками та димчастими тінями, а також одягла сережки-висячки та каблучку на палець.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

Мілу давно не бачили на публіці, мабуть тому, що акторка була зайнята зніманням у новому фільмі.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

Читайте також: