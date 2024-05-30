У білій пом'ятій сукні без бретельок: Наомі Воттс одягла досить дивне вбрання на захід

Акторка Наомі Воттс трохи здивувала вибором сукні для заходу в Лос-Анджелесі, оскільки з'явилася перед фотографами в однотонному вбранні.

Наомі Воттс / Фото: Associated Press

У її сукні довжини міді не було бретельок, але були кишені на спідниці. Вбрання підкреслювало її фігуру в зоні талії, а поєднувала вона його з білими туфлями на підборах, макіяжем з рожевою помадою та золотими сережками.

Образ мав досить незвичайний вигляд через фактуру тканини, але лаконічний через дизайн. З'явилася вона в ньому на спеціальному заході присвяченому другому сезону серіалу "Ворожнеча", де Воттс зіграла одну з головних ролей — Бейб Пейлі — вона була реальною редакторкою журналу та світською левицею і вважалася іконою стилю.

Також цей захід відвідала Демі Мур у капелюсы-таблетці з вуаллю. 61-річна акторка теж зіграла у цьому серіалі і їй дісталася роль Енн Вудворд.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Читайте також: