- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій шубі і костюмі з пікантним декольте: Сіара в ефектному образі з’явилася на церемонії
40-річна артистка мала красивий вигляд на світському заході.
Сіара відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки у Нью-Йорку.
На івенті вона постала в ефектному білосніжному аутфіті. На ній був елегантний костюм, який складався зі штанів-кльош і двобортного подовженого жакета приталеного силуету з пікантним красивим декольте.
На плечі Сіара накинула об’ємну шубу з екохутра. Лук артистка доповнила білими шкіряними рукавичками і білими туфлями-човниками. Вона одягла чорну перуку боб-каре, зробила макіяж із коричневими блискучими тінями, а зону декольте намастила шимером.
Нагадаємо, Сіару у яскравому образі і з дітьми зазнімкували під час прогулянки у Нью-Йорку.