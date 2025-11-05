ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
1
1 хв

У білій шубі і костюмі з пікантним декольте: Сіара в ефектному образі з’явилася на церемонії

40-річна артистка мала красивий вигляд на світському заході.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара

Сіара / © Associated Press

Сіара відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки у Нью-Йорку.

На івенті вона постала в ефектному білосніжному аутфіті. На ній був елегантний костюм, який складався зі штанів-кльош і двобортного подовженого жакета приталеного силуету з пікантним красивим декольте.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

На плечі Сіара накинула об’ємну шубу з екохутра. Лук артистка доповнила білими шкіряними рукавичками і білими туфлями-човниками. Вона одягла чорну перуку боб-каре, зробила макіяж із коричневими блискучими тінями, а зону декольте намастила шимером.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

Нагадаємо, Сіару у яскравому образі і з дітьми зазнімкували під час прогулянки у Нью-Йорку.

1
