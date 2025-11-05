У білій шубі і костюмі з пікантним декольте: Сіара в ефектному образі з’явилася на церемонії

Сіара / © Associated Press

Реклама

Сіара відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки у Нью-Йорку.

На івенті вона постала в ефектному білосніжному аутфіті. На ній був елегантний костюм, який складався зі штанів-кльош і двобортного подовженого жакета приталеного силуету з пікантним красивим декольте.

Сіара / © Associated Press

На плечі Сіара накинула об’ємну шубу з екохутра. Лук артистка доповнила білими шкіряними рукавичками і білими туфлями-човниками. Вона одягла чорну перуку боб-каре, зробила макіяж із коричневими блискучими тінями, а зону декольте намастила шимером.

Реклама

Сіара / © Associated Press

Нагадаємо, Сіару у яскравому образі і з дітьми зазнімкували під час прогулянки у Нью-Йорку.