У білій шубі на голе тіло і з зіркою на грудях: американський актор на премії "Еммі"

Джеррод Кармайкл без сорочки з'явився на світському заході.

Американський комік і актор Джеррод Кармайкл відвідав 74-у церемонію вручення премії "Еммі"-2022, яка відбулася в театрі Microsoft у Лос-Анджелесі.

Звідти Джеррод пішов не з порожніми руками, адже він отримав нагороду у номінації "Видатний сценарій для спеціального естрадного шоу. "Джеррод Кармайкл: Ротаніель".

Його комедійне шоу торкалося складних тем. І саме під час нього Кармайкл офіційно заявив, що він є частиною ЛГБТК-спільноти.

На церемонію "Еммі" актор прийшов у білій довгій вінтажній шубі, яку одягнув на голе тіло, та чорних штанах Gucci, з-під яких визирали білі труси. Вбрання він доповнив чорними лоферами The Row.

Джеррод Кармайкл / Фото: Associated Press

Шию він прикрасив широким золотим ланцюжком із великою зіркою з діамантами від Platt Boutique, а вуха – сережками-цвяшками.

Джеррод Кармайкл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Зендея стала "найкращою акторкою у драматичному серіалі" за свою роботу в "Ейфорії". Забрати нагороду дівчина вийшла у пишній сукні з оголеними плечами від Valentino.

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