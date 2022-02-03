У білій шубі та з сумкою Chanel: модниця Олівія Палермо на прогулянці

У білій шубі та з сумкою Chanel: модниця Олівія Палермо на прогулянці

Вона показала ідеальний образ для дуже прохолодного зимового дня.

Знаменита модниця, інфлюєнсерка і дизайнерка Олівія Палермо часто гуляє Нью-Йорком і навіть для звичайних прогулянок завжди стильно вбирається і стежить за трендами. Другого лютого знаменитість сфотографували у престижному районі Сохо у Нью-Йорку.

Олівія вибрала для прогулянки білу об'ємну шубу, легінси та блузку в хижий принт. доповнили цей аутфіт сумка від Chanel з хутром та високі лаковані чоботи-панчохи із замком спереду. На обличчі у Олівії був макіяж і вперше за тривалий час її сфотографували без сонцезахисних окулярів на обличчі, хоча зазвичай це один із невід'ємних аксесуарів у луках дівчини.

Олівія Палермо / Getty Images

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