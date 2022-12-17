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У білій шубі з каптуром і на високих шпильках: Мерая Кері сходила на різдвяний концерт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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15
Час на прочитання
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У білій шубі з каптуром і на високих шпильках: Мерая Кері сходила на різдвяний концерт

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Співачка, як завжди, мала гламурний вигляд.

Мерая Кері потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на різдвяний концерт у Нью-Йорку. Перед входом на неї чекав натовп шанувальників, які чекали на її автографи.

Артистка мала ефектний вигляд. На ній була біла шуба з каптуром, чорні лосини і чорні шкіряні чоботи на високих шпильках.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

Свій лук Кері доповнила чорними окулярами, макіяжем з рожевою помадою і укладанням з локонами.

Мерая була рада зустрічі з фотографами, яким вона мило усміхалася.

Нагадаємо, раніше співачка приголомшила вечірнім аутфітом у чорній шовковій сукні з розрізом.

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Дата публікації
Перегляди
15
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