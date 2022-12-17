У білій шубі з каптуром і на високих шпильках: Мерая Кері сходила на різдвяний концерт

Співачка, як завжди, мала гламурний вигляд.
Мерая Кері потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на різдвяний концерт у Нью-Йорку. Перед входом на неї чекав натовп шанувальників, які чекали на її автографи.
Артистка мала ефектний вигляд. На ній була біла шуба з каптуром, чорні лосини і чорні шкіряні чоботи на високих шпильках.
Свій лук Кері доповнила чорними окулярами, макіяжем з рожевою помадою і укладанням з локонами.
Мерая була рада зустрічі з фотографами, яким вона мило усміхалася.
Нагадаємо, раніше співачка приголомшила вечірнім аутфітом у чорній шовковій сукні з розрізом.
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