У білій шубі з каптуром і на високих шпильках: Мерая Кері сходила на різдвяний концерт

Співачка, як завжди, мала гламурний вигляд.

Мерая Кері потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на різдвяний концерт у Нью-Йорку. Перед входом на неї чекав натовп шанувальників, які чекали на її автографи.

Артистка мала ефектний вигляд. На ній була біла шуба з каптуром, чорні лосини і чорні шкіряні чоботи на високих шпильках.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Свій лук Кері доповнила чорними окулярами, макіяжем з рожевою помадою і укладанням з локонами.

Мерая була рада зустрічі з фотографами, яким вона мило усміхалася.

Нагадаємо, раніше співачка приголомшила вечірнім аутфітом у чорній шовковій сукні з розрізом.

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