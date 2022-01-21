У білій шубі, з келихом та собакою: учасниця "Холостяка-11" зворушила підписників новими знімками

Розалі Номбре показала фото із рідного Донецька.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре – поїхала до себе додому до Донецька і показала звідти в Instagram знімки з милим собакою на прізвисько Вольт. Дівчина тримала його однією рукою, а в іншій був келих із шампанським. Позувала вона на засніженій вулиці на фоні багатоповерхівок.

Розалі Номбре/Instagram

Одягнена Розалі була у білу екошубу, білий довгий шарф та коричневі ботфорти.

Розалі Номбре/Instagram

У підписі до світлин Номбре зізналася, що дуже сумує за своїм собакою. Але забрати його з собою до Києва вона не може через постійні переїзди та роботу.

Нагадаємо, раніше фіналістка "Холостяка-11" — Юлія Бельченко — показала фото з бездомним собакою.

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