У білій сорочці, чорній краватці і діамантах: Демі Мур на кінофестивалі у Торонто

Демі Мур відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, де презентувала фільм "Субстанція" (The Substance), у якому зіграла головну роль.

На червоній доріжці зірка з'явилася у чорно-білому аутфіті від бренду Thom Browne. На ній була класична біла сорочка з чорною краваткою, чорний атласний широкий пояс, який підкреслив її тонку талію, і довга чорна спідниця. Вона мала стрункий ефектний вигляд.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Вбрання Мур доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Волосся акторки спадало їй на спину, а на обличчі був макіяж смокі-айс.

Вуха Демі прикрасила довгими флористичними сережками з діамантами, руку – діамантовою каблучкою, а до спідниці прикріпила золоту брошку з діамантами у вигляді квітки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур у ефектних образах блиснула стрункими ногами на сторінках глянцю.

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