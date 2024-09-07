У білій сорочці, чорній краватці і діамантах: Демі Мур на кінофестивалі у Торонто

61-річна акторка похизувалася стрункою фігурою на червоній доріжці.
Демі Мур відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто, де презентувала фільм "Субстанція" (The Substance), у якому зіграла головну роль.
На червоній доріжці зірка з'явилася у чорно-білому аутфіті від бренду Thom Browne. На ній була класична біла сорочка з чорною краваткою, чорний атласний широкий пояс, який підкреслив її тонку талію, і довга чорна спідниця. Вона мала стрункий ефектний вигляд.
Вбрання Мур доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках. Волосся акторки спадало їй на спину, а на обличчі був макіяж смокі-айс.
Вуха Демі прикрасила довгими флористичними сережками з діамантами, руку – діамантовою каблучкою, а до спідниці прикріпила золоту брошку з діамантами у вигляді квітки.
Нагадаємо, Демі Мур у ефектних образах блиснула стрункими ногами на сторінках глянцю.
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