У білій сорочці і з крокодилячою сумкою: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Попдіва в образі у класичних кольорах з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса.

Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Артистка мала гарний вигляд у вбранні у класичних кольорах.

На ній була біла сорочка з короткими рукавами і чорні широкі штани у ледь помітні смужки і зі стрілками, які вона підкотила. На талії у неї був тонкий чорний ремінець.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфіт Джен доповнила чорними балетками із зав'язками навколо щиколоток і чорною лакованою сумкою з крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала ззаду, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук улюбленими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відвідала показ Модного дому Dior, на якому вона постала у сукні відтінку капучино з колекції весна-літо 2024, яка була створена у вінтажній стилістиці.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)