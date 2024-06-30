У білій сорочці і з крокодилячою сумкою: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Попдіва в образі у класичних кольорах з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса.
Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Артистка мала гарний вигляд у вбранні у класичних кольорах.
На ній була біла сорочка з короткими рукавами і чорні широкі штани у ледь помітні смужки і зі стрілками, які вона підкотила. На талії у неї був тонкий чорний ремінець.
Аутфіт Джен доповнила чорними балетками із зав'язками навколо щиколоток і чорною лакованою сумкою з крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала ззаду, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук улюбленими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес відвідала показ Модного дому Dior, на якому вона постала у сукні відтінку капучино з колекції весна-літо 2024, яка була створена у вінтажній стилістиці.
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