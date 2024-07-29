У білій сорочці та червоних сережках: вагітна Александра Даддаріо знялася у стильній фотосесії

Зірка першого сезону "Білого лотоса" Александра Даддаріо, яка зовсім нещодавно оголосила, що чекає на первістка, відвідала захід Comic-Con International, що відбувся у Сан-Дієго.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

Також акторка взяла участь у фотосесії, організованій для просування серіалу "Мейфейрські відьми", в якому зіграла головну роль.

Для знвімань вона одягла вільну білу сорочку, яка трохи пом'ялася, а також чорні широкі штани. За цим оверсайз одягом зовсім не було помітно округлого живота акторки.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила яскравими акцентами червоного кольору: губною помадою, сережками та сумкою від Givenchy. Завершували лук чорні туфлі з гострим мисом.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що літературною основою сценарію серіалу "Мейфейрські відьми" стала серія містичних романів американської письменниці Енн Райс, які розповідають про сім'ю відьом Мейфейр. Новий сезон шоу вийде 2025 року.

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