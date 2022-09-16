У білій сорочці та червоних штанях: стильна Емілі Ратаковскі відвідала саміт

Модель та молода мама взяла участь у 10-му щорічному саміті Forbes Power Women's Summit у Лінкольн-центрі, у Нью-Йорку.

На захід Емілі приїхала у білій сорочці із закатаними рукавами та червоних штанях зі стрілками з високою талією. Взута в гостроносі золоті туфлі на підборах, а в руках тримала маленьку сумку від Louis Vuitton.

З аксесуарів Ратаковскі одягла годинник на тонкому коричневому ремінці зі шкіри та золоте кольє на шию. Вона була з розпущеним волоссям, макіяжі зі стрілками, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

Під час заходу модель дала інтерв'ю Торі Берч, у якому висловила свою думку щодо гендерної рівності.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

"Я думаю, що дуже важливо залучати чоловіків до цих розмов. Я не думаю, що фемінізм має бути словом, що означає, що ми просто розмовляємо самі із собою", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в липні 2022 року Ратаковскі розійшлася з чоловіком Себастьяном Беаром-МакКлардом, з яким вони разом виховують півторарічного сина Сильвестра. Чоловік зраджував Емілі. На початку вересня вона офіційно подала на розлучення.

Емілі Ратаковскі з чоловіком / Фото: Getty Images

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