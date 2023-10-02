У білій сорочці та джинсах: стильна і скромна Тіна Кунакі на показі Victoria Beckham

Торік у жовтні Вікторія Бекхем дебютувала в Парижі. В той важливий для неї вечір її підтримувала вся сім'я, включаючи сина Брукліна і його дружину Ніколу Пельтц, з якою Вікторія тоді ворогувала.

Цього року на шоу дизайнерки також з'їхалася вся родина, колеги і друзі. Серед них були і просто відомі люди, наприклад, французька модель і колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка була зазнімкована на показі колекції весна-літо 2024 року в першому ряду.

Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Тіна була в білій сорочці об'ємного фасону та білих штанях з поясом із золотою пряжкою на талії. Взута вона була в чорні шкіряні босоніжки. Манекенниця розпустила своє кучеряве довге волосся і широко усміхалася на фото, коли разом із подругою позувала фотографам.

Також шоу дизайнерки відвідала й модель Міа Ріган. Її називають майбутньою невісткою Вікторії Бекхем, оскільки вона зустрічається з її середнім сином Ромео Бекхемом. Сам Ромео, здається, показ матері пропустив.

Міа Ріган / Фото: Associated Press

Читайте також: