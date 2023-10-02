Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білій сорочці та джинсах: стильна і скромна Тіна Кунакі на показі Victoria Beckham

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
669
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У білій сорочці та джинсах: стильна і скромна Тіна Кунакі на показі Victoria Beckham

Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Дизайнерка Вікторія Бекхем днями вдруге презентувала свою колекцію на Паризькому тижні моди.

Торік у жовтні Вікторія Бекхем дебютувала в Парижі. В той важливий для неї вечір її підтримувала вся сім'я, включаючи сина Брукліна і його дружину Ніколу Пельтц, з якою Вікторія тоді ворогувала.

Цього року на шоу дизайнерки також з'їхалася вся родина, колеги і друзі. Серед них були і просто відомі люди, наприклад, французька модель і колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі, яка була зазнімкована на показі колекції весна-літо 2024 року в першому ряду.

Тіна Кунакі / © Associated Press
Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Тіна була в білій сорочці об'ємного фасону та білих штанях з поясом із золотою пряжкою на талії. Взута вона була в чорні шкіряні босоніжки. Манекенниця розпустила своє кучеряве довге волосся і широко усміхалася на фото, коли разом із подругою позувала фотографам.

Також шоу дизайнерки відвідала й модель Міа Ріган. Її називають майбутньою невісткою Вікторії Бекхем, оскільки вона зустрічається з її середнім сином Ромео Бекхемом. Сам Ромео, здається, показ матері пропустив.

Міа Ріган / © Associated Press
Міа Ріган / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
669
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація