У білій сорочці та молочних штанях: стильна Софія Вергара сходила на роботу

Софія Вергара знову потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на знімання у Пасадені.

Акторка є членом журі шоу America's Got Talent, і так само, як Гайді Клум, практично щодня їздить на знімання проєкту та потрапляє під приціл фотографів.

Цього разу на вулицях Лос-Анджелеса Софію зазнімкували у білій сорочці з короткими рукавами та молочних штанях із високою талією та накладними кишенями. Взута зірка була в білі мюлі на високих підборах та платформі. Також на плечі Вергара мала її улюблену сумку від Christian Dior кольору хакі. З нею акторка майже завжди приїжджає на знімання, мабуть, із собою їй необхідно взяти дуже багато речей і для цього потрібно мати таку велику сумку.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Буквально днями Софія Вергара продемонструвала на вулицях міста інший образ – у білій сорочці та широких джинсах, які поєднувала з іншим взуттям, але із цією самою сумкою.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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