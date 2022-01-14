У білій сорочці та оливкових штанях: "Холостячка" Злата Огнєвіч відпочила у закладі у Занзібарі

У білій сорочці та оливкових штанях: "Холостячка" Злата Огнєвіч відпочила у закладі у Занзібарі

Співачка опублікувала нові фото зі свого африканського відпочинку.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – продовжує тішити фоловерів в Instagram фотозвітами зі своєї відпустки в Африці.

Цього разу співачка показала світлини із Занзібару. Вона сфотографувалася в одному із місцевих закладів.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

Одягнена співачка була у зелений топ, білу сорочку та широкі оливкові штани. Лук вона доповнила солом'яним капелюхом. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї – широкий золотистий ланцюг. Через плече у артистки висіла молочна сумочка.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

"Просто видихаю. Просто щаслива тут і зараз", — підписала знімки Огнєвіч.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

До речі, в Африці співачка відсвяткувала своє 36-річчя. Вона привітала себе фото у соцмережі, на яких позувала біля водоспаду.

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