У білій сорочці та оливкових штанях: "Холостячка" Злата Огнєвіч відпочила у закладі у Занзібарі

Співачка опублікувала нові фото зі свого африканського відпочинку.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – продовжує тішити фоловерів в Instagram фотозвітами зі своєї відпустки в Африці.
Цього разу співачка показала світлини із Занзібару. Вона сфотографувалася в одному із місцевих закладів.
Одягнена співачка була у зелений топ, білу сорочку та широкі оливкові штани. Лук вона доповнила солом'яним капелюхом. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї – широкий золотистий ланцюг. Через плече у артистки висіла молочна сумочка.
"Просто видихаю. Просто щаслива тут і зараз", — підписала знімки Огнєвіч.
До речі, в Африці співачка відсвяткувала своє 36-річчя. Вона привітала себе фото у соцмережі, на яких позувала біля водоспаду.
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