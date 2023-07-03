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У білій сорочці та широких джинсах: стильна Тіна Кунакі прогулялася вулицями Парижа

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1388
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У білій сорочці та широких джинсах: стильна Тіна Кунакі прогулялася вулицями Парижа

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

26-річну колишню дружину Венсана Касселя сфотографували папараці на вулицях Парижа.

Тіна Кунакі йшла вулицею одягнена в білу сорочку із зав'язками на талії, під якою була біла обтисла водолазка, широкі блакитні джинси з високою талією і взута в чорні туфлі в сітку на прозорих високих підборах.

Кунакі заплела своє довге волосся в тонкі кіски, зробила макіяж з акцентом на пишних губах і одягла кілька золотих сережок у вуха.

Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі позувала разом зі своєю колегою-моделлю Емілі Ратаковскі перед показом Jacquemus у Версалі, у Франції. Того разу дівчина хизувалася стрункими ногами в мініспідниці з тюлю.

Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1388
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