У білій сорочці та широких джинсах: стильна Тіна Кунакі прогулялася вулицями Парижа

Тіна Кунакі йшла вулицею одягнена в білу сорочку із зав'язками на талії, під якою була біла обтисла водолазка, широкі блакитні джинси з високою талією і взута в чорні туфлі в сітку на прозорих високих підборах.

Кунакі заплела своє довге волосся в тонкі кіски, зробила макіяж з акцентом на пишних губах і одягла кілька золотих сережок у вуха.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі позувала разом зі своєю колегою-моделлю Емілі Ратаковскі перед показом Jacquemus у Версалі, у Франції. Того разу дівчина хизувалася стрункими ногами в мініспідниці з тюлю.

Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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