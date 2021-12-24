У білій сорочці та шортах: новий "Холостяк" поплавав на яхті

Алекс Топольський поділився знімком із теплої країни.
Головний герой 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" — 32-річний Алекс Топольський – опублікував в Instagram фото з теплих країв.
Чоловік позував на яхті у білій сорочці і білих шортах. На його обличчі – сонцезахисні окуляри.
"Тут тепло", – підписав світлину Алекс.
Припускаємо, що знімок був зроблений під час знімань нового 12-го сезону проєкту "Холостяк". Можливо, на яхті у Топольського відбулося побачення з однією з учасниць, а можливо, і групове побачення.
Раніше Алекс показав фото, на якому позував у джинсах та чорній сорочці. Навколо лежав сніг, а позаду були ялинки.
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