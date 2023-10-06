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У білій сорочці та яскравій спідниці з квітами: Дженніфер Гарнер сходила на ранкове шоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У білій сорочці та яскравій спідниці з квітами: Дженніфер Гарнер сходила на ранкове шоу

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Знаменитість мило усміхалася і позувала фотографам.

Акторка та колишня дружина Бена Аффлека — Дженніфер Гарнер — відвідала ранкове шоу Good Morning America. Дорогою до студії її сфотографували на вулиці в Нью-Йорку.

Відома акторка та підприємниця вибрала для появи на публіці просту вільну білу сорочку на ґудзиках, яку поєднала зі строкатою спідницею міді. Спідниця мала великий принт у вигляді півонів малинового відтінку, а доповнила вона її широким поясом із пряжкою.

Також Гарнер одягла бордові туфлі на високих підборах, розпустила волосся, а на шиї у неї був ланцюжок із кулоном у вигляді сніжинки.

Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Деякими кадрами зірки у студії Good Morning America вже поділилися у Instagram.

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Перегляди
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