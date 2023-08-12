У білій сорочці та з улюбленою сумкою: Джіджі Хадід сфотографували на прогулянці у Нью-Йорку

Американську супермодель Джіджі Хадід помітили на прогулянці в Нью-Йорку фотографи, коли вона йшла центром міста — в районі Нохо. Дівчина була одягнена в стильне і невимушене вбрання, яке надавало її стрункій фігурі ще більшої витонченості за рахунок вільного фасону.

Джіджі поєднала білий верх — оверсайз сорочку на ґудзиках — з чорним низом — вільними штанами.

Також модель одягла чорні балетки з бантиками, зібрала своє довге світле волосся у високий пучок і додала до луку улюблену квадратну сумку з короткою ручкою від бренду Loro Piana. На її очах були сонцезахисні окуляри в золотій оправі, на шиї кілька золотих прикрас, а у вухах були сережки від Jacquie Aiche.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Джіджі вийшла на прогулянку вперше за тривалий час. Останні місяці для дівчини були дуже складними, оскільки вона продовжувала активно працювати, беручи участь у показах та фотосесіях, а також підтримувала сестру Беллу, яка нещодавно зізналася, що взяла паузу у роботі через загострення хвороби Лайма (бореліозу).

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