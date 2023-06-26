У білій сорочці з квітами і у штанах з розрізами: Глоя Морец на прем'єрі мультфільму

Акторка з'явилася на червоній доріжці у бренді амбасадоркою якого є вже багато років.

Актриса та колишня кохана Брукліна Бекхема – 26-річна Хлоя Грейс Морец – відвідала прем'єру мультфільму "Німона" від Netflix. Захід із червоною доріжкою пройшов у Нью-Йорку, в театрі AMC Lincoln Square.

Дівчина в цьому мультфільмі озвучила головний персонаж — Німону — перевертня, який наполягає на тому, щоб бути помічницею лицаря Балістера Блекгарта.

Перед камерами Глоя з'явилася у стильному вбранні, поєднавши білий верх та чорний низ. Зокрема на акторці була біла футболка, смугаста сорочка з великою квітковою вишивкою та чорні штани з розрізами на штанинах. Все вбрання акторки було від бренду Louis Vuitton із колекції Pre-Fall 2023.

Глоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

Також Глоя зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах, а також одягла золоті сережки-кільця.

Глоя Грейс Морец / Фото: Associated Press

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