У білій сорочці з розстебнутими ґудзиками на декольте: Дженніфер Лоуренс сходила на показ Dior

Акторка Дженніфер Лоуренс була присутня на показі жіночої колекції Christian Dior весна-літо 2024 року під час Тижня моди в Парижі.

33-річна Лоуренс мала, як завжди, розкішний вигляд в білосніжній сорочці і чорних широких штанях, підкресливши талію тонким поясом і взувши гостроносі туфлі на підборах.

Декілька ґудзиків на своїй білій сорочці Дженніфер розстебнула, щоб мати ще сексуальніший вигляд, світле волосся розпустила і накрутила локонами. Вона доповнила лук тонким золотим ланцюжком на шиї, сережками-кільцями та насиченим макіяжем у теплих відтінках. Манікюр у акторки був виконаний у світлому відтінку, а на пальці сяяла каблучка з каменем. Також вона одягла годинник.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

На показ Christian Dior приїхало багато знаменитостей: Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Аня Тейлор-Джой, Алекса Чанг та багато інших селебрітіз.

Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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