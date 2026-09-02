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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У білій сорочці і широких джинсах: Б’янка Балті в образі кежуал з’явилася у Венеції

Італійську модель зазнімкували на пірсі готелю.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Б’янка Балті

Б’янка Балті / © Getty Images

Б’янка Балті потрапила під приціл папараці на пірсі готелю Excelsior Venice Lido напередодні відкриття 83-го Венеційського кінофестивалю.

Модель постала у комфортному образі кежуал і мала чудовий вигляд. На ній була об’ємна біла сорочка з розстебнутими верхніми ґудзиками і підкоченими рукавами. Її Б’янка заправила у темно-сині широкі джинси із завищеною талією та контрастною строчкою. На талії у неї був коричневий шкіряний ремінь з масивною металевою пряжкою.

Б’янка Балті / © Getty Images

Б’янка Балті / © Getty Images

Взута Б’янка була у коричневі мокасини. На плечі у неї висіла містка замшева сумка сіро-бежевого відтінку, а на голові була темно-синя бейсболка Brunello Cucinelli, з-під якої було видно її коротке волосся. Також модель одягла широке металеве кольє, браслет і каблучку. Від макіяжу Балті відмовилася.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Б’янка повідомила, що в неї діагностували рак яєчників третьої стадії. Модель перенесла операцію, після якої пройшла курс хіміотерапії. Останній сеанс хіміотерапії був у січні 2025 року. Через рік Балті розповіла, що її волосся відросло густішим і кучерявішим, а також назвала його щоденним нагадуванням про те, що її тіло вистояло.

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