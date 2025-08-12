ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
191
1 хв

У білій сорочці, спідниці та слінгбеках: Джесіка Альба продемонструвала діловий лук на прогулянці

44-річна акторка потрапила під приціл папараці під час прогулянки Беттері-Парк-Сіті, в Нью-Йорку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Getty Images

Нещодавно ми розповідали, що Альба повертається до проєкту — реалітішоу Honest Renovations, де вона є ведучою разом із Елізабет Метіс. Тож тепер фотографи все частіше можуть фотографувати Альбу на вулицях Нью-Йорка, коли зірка біжить кудись у робочих справах.

Цього разу Джесіка була одягнена в ідеально випрасувану білу сорочку, пісочну спідницю довжини до колін і взута в замшеві коричневі слінгбеки на невисоких підборах. В руках у знаменитості була маленька шкіряна сумка, волосся вона розпустила і уклала гарними кучерями, зробила макіяж і одягла сонцезахисні окуляри. Також Джессіка мала світлий манікюр і сережки у вухах.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Днем раніше Джессіка Альба потрапила під приціл фотографів в іншому образі. Вона одягла небесно-блакитний топ на ґудзиках і спідницю-міді з кишенями та високою посадкою, поєднуючи образ із білими шкіряними туфлями-човниками.

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

