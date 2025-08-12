У білій сорочці та джинсах: Сара Джесіка Паркер приїхала на показ фільму в Нью-Йорку

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Зірка серіалу «І просто так…» приїхала на показ фільму «Бібліотекарі» кіностудією HamptonsFilm у бібліотеці Іст-Гемптон у Нью-Йорку.

Для світського виходу Сара Джесіка обрала білу об’ємну сорочку та вузькі джинси до тону, які закотила до верху. Взута акторка була в босоніжки з відкритими носами на невисоких підборах. У неї на шиї був ланцюжок з підвіскою, волосся розпущене і укладене хвилями, у вухах лаконічні сережки з невеликими діамантами, а на обличчі легкий денний макіяж.

А нещодавно Паркер відвідала черговий захід, присвячений виходу третього сезону серіалу «І просто так…». Зірка позувала на даху у Парижі, де відбувся промотур проєкту.