У білій сорочці та фраку: стильна Джулія Робертс вийшла на червону доріжку в Лондоні
Джулія Робертс вийшла на червону доріжку на 69-му Лондонському кінофестивалі BFI у Королівському фестивальному залі.
57-річна акторка обрала для світського виходу елегантну білу сорочку із золотими ґудзиками, чорний фрак та класичні штани, які стилізувала з лакованими гостроносими чоботями на підборах.
Джулія розпустила своє густе волосся, уклавши його красивими хвилями, зробила виразний макіяж і доповнила лук дорогоцінним кольє на шиї. Позуючи перед камерою акторка демонструвала свою фірмову усмішку та мала розслаблений вигляд.
На фестивалі представили новий фільм за участю Робертс «Після полювання», в якому виконала головну роль. На доріжці акторка позувала й у компанії своїх колег.
