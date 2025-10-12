ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці та фраку: стильна Джулія Робертс вийшла на червону доріжку в Лондоні

Джулія Робертс вийшла на червону доріжку на 69-му Лондонському кінофестивалі BFI у Королівському фестивальному залі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

57-річна акторка обрала для світського виходу елегантну білу сорочку із золотими ґудзиками, чорний фрак та класичні штани, які стилізувала з лакованими гостроносими чоботями на підборах.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія розпустила своє густе волосся, уклавши його красивими хвилями, зробила виразний макіяж і доповнила лук дорогоцінним кольє на шиї. Позуючи перед камерою акторка демонструвала свою фірмову усмішку та мала розслаблений вигляд.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

На фестивалі представили новий фільм за участю Робертс «Після полювання», в якому виконала головну роль. На доріжці акторка позувала й у компанії своїх колег.

Ендрю Гарфілд (зліва направо), Таддеа Грем, Джулія Робертс, Лука Гуаданьїно, Айо Едебірі та Майкл Штульбарг / © Associated Press

Ендрю Гарфілд (зліва направо), Таддеа Грем, Джулія Робертс, Лука Гуаданьїно, Айо Едебірі та Майкл Штульбарг / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Джулія Робертс привернула увагу у вбранні із шортами-бермудами.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie