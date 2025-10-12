У білій сорочці та фраку: стильна Джулія Робертс вийшла на червону доріжку в Лондоні

Джулія Робертс / © Associated Press

57-річна акторка обрала для світського виходу елегантну білу сорочку із золотими ґудзиками, чорний фрак та класичні штани, які стилізувала з лакованими гостроносими чоботями на підборах.

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія розпустила своє густе волосся, уклавши його красивими хвилями, зробила виразний макіяж і доповнила лук дорогоцінним кольє на шиї. Позуючи перед камерою акторка демонструвала свою фірмову усмішку та мала розслаблений вигляд.

Джулія Робертс / © Associated Press

На фестивалі представили новий фільм за участю Робертс «Після полювання», в якому виконала головну роль. На доріжці акторка позувала й у компанії своїх колег.

Ендрю Гарфілд (зліва направо), Таддеа Грем, Джулія Робертс, Лука Гуаданьїно, Айо Едебірі та Майкл Штульбарг / © Associated Press

