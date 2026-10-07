У білій сорочці та широких штанях: співачку Шакіру заскочили у будівлі суду в Барселоні

Шакіра / © Getty Images

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Співачка Шакіра та її колишній коханий — футболіст Жерар Піке — постали перед судом, щоб обговорити зміну умов порядку спілкування з їхніми двома синами — Міланом та Сашком.

З дітьми в Маямі зараз живе їхня мати Шакіра. Вона просить суд скоротити кількість поїздок, які діти здійснюють між США та Іспанією. Її адвокати стверджують, що цей захід захистить їхній емоційний, фізичний та академічний добробут. Водночас адвокати співачки пропонують, щоб Жерар Піке частіше прилітав до США на зустріч із синами, наприклад, під час їхніх канікул. Після того, як Шакіра та Піке розійшлися 2022 року, футболіст зберіг за собою право бачитися з дітьми кілька днів на місяць під час їхніх канікул.

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Шакіра / © Getty Images

На судове засідання співачка приїхала у білій сорочці та широких молочних штанях, взута у білі туфлі на платформі, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у білій оправі. Волосся Шакіра розпустила і зробила укладання хвилями.

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