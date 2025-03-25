У білій спідній білизні: модель Фріда Аасен блиснула стрункою фігурою

30-річна норвезька модель Фріда Аасен знялася для Lounge, бренду одягу та спідньої білизни. Вона приміряла білий комплект із мереживом, поверх якого накинула білу сорочку.

instagram.com/frida_aasen

instagram.com/frida_aasen

Фігура у дівчини підтягнута та струнка – вона любить спорт і в минулому навіть займалася професійно кінним спортом та перемагала у змаганнях.

instagram.com/frida_aasen

instagram.com/frida_aasen

Цікаво, що модельна кар'єра дівчина розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу у торговому центрі. Вона стала зніматися для відомих брендів та популярних глянцевих журналів. У 2017 та 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria's Secret .

Раніше, нагадаємо, скандинавська модель Фріда Аасен з'явилася на Тижні моди у Мілані. Вона відвідала захід The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban у Vesta Fiori Chiari, для якого обрала ефектну мінісукню шоколадного відтінку.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

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