У білій спідній білизні: модель Фріда Аасен блиснула стрункою фігурою

Відома норвежка знялася у промокампанії американського бренду.
30-річна норвезька модель Фріда Аасен знялася для Lounge, бренду одягу та спідньої білизни. Вона приміряла білий комплект із мереживом, поверх якого накинула білу сорочку.
Фігура у дівчини підтягнута та струнка – вона любить спорт і в минулому навіть займалася професійно кінним спортом та перемагала у змаганнях.
Цікаво, що модельна кар'єра дівчина розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу у торговому центрі. Вона стала зніматися для відомих брендів та популярних глянцевих журналів. У 2017 та 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria's Secret .
Раніше, нагадаємо, скандинавська модель Фріда Аасен з'явилася на Тижні моди у Мілані. Вона відвідала захід The Vogue Italia 60th Anniversary X Ray-Ban у Vesta Fiori Chiari, для якого обрала ефектну мінісукню шоколадного відтінку.
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