У білій спідниці з чорними акцентами і на шпильках: красива Наомі Кемпбелл на фешнпоказі

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Реклама

Наомі Кемпбелл була серед зіркових красунь на фешнпоказі Модного дому Chanel, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На івенті супермодель з’явилася у стильному образі від французького бренду. На ній був білий світшот із коміром-відворотом і блискавкою, а також біла спідниця міді з акцентною чорною облямівкою, які імітували кишені.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Аутфіт Наомі доповнила чорно-білими гостроносими босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся із плетінням на маківці, макіяж із прозорим блиском на губах і молочно-фіолетовий манікюр. Вуха Кемпбелл прикрасила сережками з діамантами, шию — золотими ланцюжками з підвіскою, а руки — каблучкою і годинником із чорним ремінцем.

Реклама

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у металевій мінісукні зіграла диджей-сет на вечірці в ОАЕ.