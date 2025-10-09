- Дата публікації
У білій спідниці з чорними акцентами і на шпильках: красива Наомі Кемпбелл на фешнпоказі
55-річна британська супермодель і зірка 90-х відвідала шоу бренду Chanel.
Наомі Кемпбелл була серед зіркових красунь на фешнпоказі Модного дому Chanel, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
На івенті супермодель з’явилася у стильному образі від французького бренду. На ній був білий світшот із коміром-відворотом і блискавкою, а також біла спідниця міді з акцентною чорною облямівкою, які імітували кишені.
Аутфіт Наомі доповнила чорно-білими гостроносими босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся із плетінням на маківці, макіяж із прозорим блиском на губах і молочно-фіолетовий манікюр. Вуха Кемпбелл прикрасила сережками з діамантами, шию — золотими ланцюжками з підвіскою, а руки — каблучкою і годинником із чорним ремінцем.
