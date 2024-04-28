У білій сукні Armani і з червоними губами: Скарлетт Йоганссон на світській вечері

Скарлетт Йоганссон та її чоловік Колін Джост відвідали вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton у Вашингтоні.

39-річна акторка з'явилася перед камерами в молочно-білій сукні від Armani Privé без бретельок з оздобленням стразами, доповнивши образ перлинними сережками з діамантами, браслетом на зап'ястя, лаконічним укладанням легкими хвилями та макіяжем з яскраво-червоною помадою на губах.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

На пальцях у Скарлетт виблискувало дві золоті каблучки, одна з них було обручкою, а інша з великим зеленим каменем. Також на руці у зірки був прикріплений пластир, ймовірно, вона поранилася.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Її чоловік Колін Джост був цього вечора одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелик.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком Коліном Джостом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ Скарлетт Йоганссон на зніманнях її дебютного фільму "Елеонора-невидимка", де зірка стала на той бік кам'яни, виступивши режисеркою.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

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