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У білій сукні без білизни: Емілі Ратаковскі на презентації люксового бренду

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1483
Час на прочитання
1 хв
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У білій сукні без білизни: Емілі Ратаковскі на презентації люксового бренду

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель Емілі Ратаковскі відвідала захід Code8 Beauty у Нью-Йорку, де з'явилася в ефектній білій сукні.

Зірки зібралися, щоб відсвяткувати офіційне відкриття лондонського косметичного бренду класу люкс у США.

31-річна знаменитість сяяла у білій сукні зі шкіряною бретелькою навколо шиї. Сукня була середньої довжини і з неглибоким V-подібним декольте. Зірка поєднувала вбрання із чорними високими чоботями зі зміїної шкіри від Stuart Weitzman вартістю 854 долари.

Темне волосся Ратаковскі зібрала в зачіску і розділила проділом посередині, а пасма з чубчика залишила спереду. У макіяжі модель, як завжди, акцентувала увагу трохи на очах та на пухких губах.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

На паті Емілі була без бойфренда, нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що стало відомо ім'я чоловіка, з яким зустрічається манекенниця. І це не Бред Пітт, як ходили чутки раніше.

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Дата публікації
Перегляди
1483
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