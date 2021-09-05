У білій сукні Chanel і розкішних сережках: Пенелопа Крус знову сяяла на червоній доріжці

Іспанська акторка Пенелопа Крус відвідала показ фільму "Офіційна компетенція" в рамках Венеційського кінофестивалю.

У картині Пенелопа грає разом з Антоніо Бандерасом. Стрічка розповідає про те, як бізнесмен-мільярдер вирішує зняти фільм, щоб залишити свій слід в історії, а для цього наймає на роботу найкращу зіркову команду.

Пенелопа Крус / Associated Press

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47-річна Пенелопа вийшла на доріжку разом з 61-річним Антоніо Бандерасом, який приїхав на фестиваль разом зі своєю коханою Ніколь Кемпел. Вона вибрала для виходу на доріжку білу сукню з глибоким декольте і розрізом, яка була розшита камінням. В руках у Ніколь був молочний клатч, а взула вона босоніжки в тон на високих підборах. Також розпустила волосся і зробила вечірній макіяж.

Ніколь Кемпел і Антоніо Бандерас / Associated Press

Пенелопа Крус також сяяла поруч з Бандерасом. Одягнена акторка була в білу сукню з колекції Chanel Resort 2022. Вбрання на одне плече без рукавів з декількома рюшами на подолі і невисоким розрізом. З іншого боку на плечі акторки було видно слід від купальника. Пенелопа підібрала до сукні контрастні чорні босоніжки на підборах з перлинами і білий клатч.

Пенелопа Крус / Associated Press

А ще її волосся було зібране в тугий високий пучок, а у вухах красувалися сережки-кліпси з перлинним камінням. Завершував образ бездоганний макіяж, яскраво-червоний педикюр і манікюр в світлих відтінках.

Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас / Associated Press

Пенелопа Крус / Getty Images

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