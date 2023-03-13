У білій сукні-хвилі із сітки: нігерійська співачка прийшла на "Оскар" у вбранні від української модельєрки

Дедалі частіше на престижні церемонії зірки обирають вбрання від цього бренду.

27-річна нігерійська R&B-співачка Теміладе Опенієні, більше відома під псевдонімом Tems (Темс), відвідала 95-у церемонію вручення кінонагород "Оскар", оскільки композиція Lift Me Up, яку вона записала спільно з Ріанною на фільм "Чорна пантера: Ваканда назавжди", була номінована у категорії "Найкраща оригінальна пісня".

На заході зірка з'явилася в чудовій архітектурній сукні-хвилі білого кольору, створеній українською модельєркою Лесею Верлінг'єрі для бренду Lever Couture.

Сукня мала складний дизайн, а виконана вона була з сітчастої тканини, характерної для цього бренду. Вона мала безліч дрібних і великих оборок, високий розріз, шлейф та великий комір, який огортав обличчя Tems.

Співачка Tems / Фото: Associated Press

Образ дівчина доповнила сріблястими тінями на очах та чорними стрілками, а також зібрала волосся у пучок.

Співачка Tems / Фото: Associated Press

На руках і у вухах співачка мала прикраси з великими діамантами, які ідеально поєднувалися з сукнею від Lever Couture.

Співачка Tems / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що в подібному образі, але насиченого синього кольору і від бренду Gaurav Gupta із кутюрної колекції весна-літо 2023, минулого місяця з'явилася репвиконавиця Cardi B (Карді Бі). Сукня мала іншу спідницю, але її архітектурний дизайн трохи нагадує нам лук Tems.

Cardi B / Фото: Associated Press

Читайте також: